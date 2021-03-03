Посольство США в КР: Америка глубоко озабочена освобождением Камчи Кольбаева

Вашингтон намерен увеличить размер вознаграждения за разрушение преступной сети кыргызского вора в законе

Соединенные Штаты Америки глубоко озадачены освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчибека Кольбаева (Камчибека Асанбека). Об этом сообщает посольство США в КР.

«Сеть по незаконному распространению наркотиков Камчибека Кольбаева отравляет детей в Центральной Азии, России и Европе, поэтому Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до одного миллиона долларов за информацию, ведущую к разрушению этой преступной сети», — заявил посол США Дональд Лу.

Вместе с тем сообщается, что на недавней встрече с руководством ГКНБ КР посол Лу напомнил об обязательстве США поддерживать усилия правоохранительных органов Кыргызстана по расследованию и привлечению к ответственности Кольбаева.

«Он также сообщил о намерении Вашингтона увеличить размер вознаграждения, предлагаемого за разрушение преступной сети Кольбаева, и создать улучшенный механизм, позволяющий гражданам Кыргызстана получить это вознаграждение, чтобы помочь правительству Кыргызстана избавить страну от угрозы, исходящей от преступного синдиката Кольбаева», - указано в сообщении диппредставительства.

Напомним, накануне стало известно о том, что кримавторитет Камчи Кольбаева вышел на свободу. Бишкекский горсуд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Источник: vesti.kg