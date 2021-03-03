Посольство США в КР: Америка глубоко озабочена освобождением Камчи Кольбаева

Вашингтон намерен увеличить размер вознаграждения за разрушение преступной сети кыргызского вора в законе
Соединенные Штаты Америки глубоко озадачены освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчибека Кольбаева (Камчибека Асанбека). Об этом сообщает посольство США в КР.
«Сеть по незаконному распространению наркотиков Камчибека Кольбаева отравляет детей в Центральной Азии, России и Европе, поэтому Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до одного миллиона долларов за информацию, ведущую к разрушению этой преступной сети», — заявил посол США Дональд Лу.
Вместе с тем сообщается, что на недавней встрече с руководством ГКНБ КР посол Лу напомнил об обязательстве США поддерживать усилия правоохранительных органов Кыргызстана по расследованию и привлечению к ответственности Кольбаева.
«Он также сообщил о намерении Вашингтона увеличить размер вознаграждения, предлагаемого за разрушение преступной сети Кольбаева, и создать улучшенный механизм, позволяющий гражданам Кыргызстана получить это вознаграждение, чтобы помочь правительству Кыргызстана избавить страну от угрозы, исходящей от преступного синдиката Кольбаева», - указано в сообщении диппредставительства.
Напомним, накануне стало известно о том, что кримавторитет Камчи Кольбаева вышел на свободу. Бишкекский горсуд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!