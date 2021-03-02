(Фото) В рамках госвизита Садыра Жапарова в Казахстан подписан ряд документов

Садыр Жапаров и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли Совместное заявление.
В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества.
Садыр Жапаров и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли Совместное заявление.
Также подписаны следующие документы:
— Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан об оказании безвозмездной военно-технической помощи;
— Соглашение между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан о развитии национальных видов спорта и народных игр;
— План мероприятий сотрудничества между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Республики Казахстан на 2021 г.;
— План совместных мероприятий Государственной инспекции по экологической и технической безопасности КР и Министерства торговли и интеграции РК на 2021–2022 гг.;
— Программа сотрудничества между МИД КР и МИД РК на 2021–2022 гг.;
— Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой цифрового развития при Правительстве КР и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
— Протокол Министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики и Министра энергетики, Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по товарообмену электроэнергией.
Источник: Кабар
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