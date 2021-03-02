(Фото) В рамках госвизита Садыра Жапарова в Казахстан подписан ряд документов

Садыр Жапаров и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли Совместное заявление.

В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества.

Садыр Жапаров и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли Совместное заявление.

Также подписаны следующие документы:

— Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан об оказании безвозмездной военно-технической помощи;

— Соглашение между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан о развитии национальных видов спорта и народных игр;

— План мероприятий сотрудничества между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Республики Казахстан на 2021 г.;

— План совместных мероприятий Государственной инспекции по экологической и технической безопасности КР и Министерства торговли и интеграции РК на 2021–2022 гг.;

— Программа сотрудничества между МИД КР и МИД РК на 2021–2022 гг.;

— Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой цифрового развития при Правительстве КР и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

— Протокол Министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики и Министра энергетики, Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по товарообмену электроэнергией.

Источник: Кабар