Садыр Жапаров: Казахстан - ключевой стратегический партнер Кыргызстана

Казахстан - ключевой стратегический партнер Кыргызстана.

Об этом во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который находится в Нур-Султане с государственным визитом.

Во время встречи Жапаров от имени делегации Кыргызстана выразил признательность казахстанской стороне за теплый прием.

Он подчеркнул, что после своего избрания главой государства одним из первых получил поздравления от Касым-Жомарта Токаева, и отметил, что поддержка братского казахского народа очень важна для Кыргызстана.

«За годы независимости заложена прочная основа двусторонних отношений между странами и достигнут высокий уровень сотрудничества. Казахстан - не только близкий сосед, но и ключевой стратегический партнер Кыргызстана», - отметил Садыр Жапаров.

Выразив уверенность в том, что многовековое единство народов будет и далее укрепляться, глава Кыргызстана отметил готовность к продолжению конструктивного диалога.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан и далее активно будет проводить внешнюю политику, направленную на углубление многопланового сотрудничества с Казахстаном на благо обоих народов.

Он добавил, что в период пандемии коронавирусной инфекции между двумя странами сложилась положительная практика конструктивного сотрудничества в вопросах предоставления помощи гражданам Кыргызстана, в первую очередь в их возвращении из других государств на Родину.

Президент Кыргызстана выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры поднимут межгосударственные отношения двух стран на новую качественную ступень развития, а кыргызско-казахстанские стратегические и союзнические отношения будут и далее углубляться и расширяться.

Источник: Кабар