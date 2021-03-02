Жапаров и Токаев обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 2 марта, в рамках государственного визита встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, а также дальнейшие перспективы совместного взаимодействия.
Президент Казахстана еще раз поздравил Садыра Жапарова с избранием на должность главы государства.
Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение результатами совместных переговоров в узком формате, сказав, что стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двухсторонней повестки, определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках региональных и международных структур.
Президент Казахстана отметил, что между странами нет вопросов, по которым нельзя было бы найти взаимоприемлемых решений.
«Напротив, мы выразили намерения оперативно и в конструктивном ключе подходить к рассмотрению любых аспектов нашего взаимодействия», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он выразил удовлетворение тем, что Кыргызстан в лице Садыра Жапарова подтвердил настрой на решение всех вопросов и реализацию ранее достигнутых договорённостей.
Касым-Жомарт Токаев со своей стороны заверил, что и Казахстан твердо остается привержен курсу по комплексному углублению партнёрства и союзнических отношений. Он особо подчеркнул, что ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет.
Садыр Жапаров от имени делегации Кыргызской Республики выразил признательность казахстанской стороне за теплый прием.
Он подчеркнул, что после своего избрания главой государства, одним из первых получил поздравления от Касым-Жомарта Токаева, и отметил, что поддержка братского казахского народа очень важна для Кыргызстана.
Садыр Жапаров подчеркнул, что за годы независимости заложена прочная основа двусторонних отношений между странами и достигнут высокий уровень сотрудничества — Казахстан не только близкий сосед, но и ключевой стратегический партнер Кыргызстана.
Выразив уверенность в том, что многовековое единство народов будет и далее укрепляться, он отметил готовность к продолжению конструктивного диалога.
Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан и далее активно будет проводить внешнюю политику, направленную на углубление многопланового сотрудничества с Казахстаном на благо обоих народов.
Он добавил, что в период пандемии коронавирусной инфекции между двумя странами сложилась положительная практика конструктивного сотрудничества в вопросах предоставления помощи гражданам Кыргызстана — в первую очередь в их возвращении из других государств на Родину.
Президент Кыргызстана выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры поднимут межгосударственные отношения двух стран на новую качественную ступень развития, а кыргызско-казахстанские стратегические и союзнические отношения будут и далее углубляться, и расширяться.
Источник: Кабар
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