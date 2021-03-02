Писатель Чолпонбек Абыкеев: «Поддерживающие вора, не плюйте на будущее всего кыргызского народа»

Высказываются разнообразные критические комментарии в адрес лиц, выходящих на митинги в поддержку Раима Матраимова и заявляющих о его невиновности.
Большинство высказывается против них, подчеркивая, что поддержкой воров они рубят топором по будущему своих детей. Писатель Чолпонбек Абыкеев оставил пост следующего содержания.
«Ни в одной религиозной книге во главе с Кораном нет такого, что «если вор поделится сворованным, то оправдывай и поддерживай его». Ни в одном государстве мира не поддерживают признавшегося в своем воровстве вора, не выходят на улицы, поддерживая его и заявляя, что «он чист и не вор». Такой «акмакчылык» появился только у кыргызов. На такое идут только враги кыргызского народла и государства. Поддерживающие воров, не плюйте на будущее всего кыргызского народа! Даже если вы являетесь прихлебателями, то хотя бы не обуславливайте прихлебательство ваших детей. Пусть хотя бы ваши дети вырастут не прихлебателями. Подумайте! Многие ваши односельчане, родственники скитаются за границей. Их горькая доля не даст вам спокойно спать. Всевышний не прощает прихлебательства», — изливает писатель свою боль за тех, кто необдуманно выходит на митинги.
Источник: argument.kg
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