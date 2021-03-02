Жылдызкан Жолдошева: Когда примут новую Конституцию, не будет баланса трех ветвей власти

Экс-депутат сообщила, что решила участвовать в парламентских выборах

Экс-депутат Жылдызкан Жолдошева сообщила Vesti.kg, что после принятия новой Конституции в стране утратится баланс трех ветвей власти, и в Жогорку Кенеше понадобятся сильные политики, которые будут работать не в интересах президента или парламента, а для процветания страны.

— Я буду участвовать в парламентских выборах, но пока не могу сообщить, с какой именно партией, — пояснила Жолдошева. — Я была депутатом пятого созыва в Жогорку Кенеше, но не получилось попасть в шестой созыв. Как оказалось, прежняя власть поставила условие не допускать меня в Жогорку Кенеш. Но у меня нет на это обиды. Мы выходили с партией «Аалам» и, к сожалению, не получилось пройти. Надо сказать правду - когда будет принята новая Конституция, не будет того баланса трех ветвей власти. Поэтому считаю, что в парламенте должны сидеть сильные политики, которые будут работать не ради президента или парламента, а будут держать баланс и работать ради благополучия, а также развития страны.

Отметим, ранее Жылдызкан Жолдошева была лидером парламентской фракции «Ата-Журт». На последних выборах она баллотировалась в составе партии «Мекенчил» наряду с Камчыбеком Ташиевым и братом Садыра Жапарова — Сабыром Жапаровым.

Источник: vesti.kg