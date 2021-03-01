Парламентские выборы пройдут осенью, - Садыр Жапаров

Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью, заявил президент Садыр Жапаров в интервью «Казинформ».

Отвечая на вопрос, он сообщил, что скоро в стране пройдут местные выборы, намечено проведение референдума.

«И во всех этих процессах закон должен быть единым для всех — от президента до дехканина с кетменем в руках. Сейчас мы устанавливаем законность и справедливость», - сказал он.

Ранее Садыр Жапаров говорил, что повторные выборы в Жогорку Кенеш пройдут до июня 2021 года.

Итоги парламентских выборов 4 октября 2020 года были отменены.

Источник: kg.akipress.org