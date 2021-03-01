Марлен Маматалиев: Я не способен носить однокомнатную квартиру у себя на руке

Депутат рассказал, откуда у него часы якобы за 26,5 тыс. долларов

Депутат Марлен Маматалиев прокомментировал предположительную стоимость своих часов, за которые его раскритиковали пользователи соцсетей.

Поясним, журналисты «Sputnik Кыргызстан» выяснили в интернете стоимость часов, похожих на те, что носят некоторые парламентарии. Особое внимание, в частности, привлек аксессуар Марлена Маматалиева, который оценили в 26,5 тыс. долларов.

«Нашумевшие мои часы, я даже не знаю теперь, носить их или нет, - написал Маматалиев в соцсети. - Хочу рассказать историю этих часов, название которых я тоже узнал только вчера в интернете. Во-первых, свои собственные часы около года назад я подарил парню по имени Нурмат. На одной из встреч он попросил мои часы, и я отдал их в качестве небольшого презента от меня. Аксессуар, который сейчас бурно обсуждается в сетях - это подарок от моего многоуважаемого друга и брата из Москвы. Честно говоря, не интересовался — оригинал это или реплика. «Дареному коню в зубы не смотрят!». Раньше, если коня дарили, то смотрели ему в зубы. То есть оценивать качество подарка в присутствии дарителя было неприлично. Отсюда и это выражение. Иными словами, подарок должны принимать таким, какой он есть. Подарок всегда дается от души и от всего сердца! Кстати, как раз таки слово «подарок» произошло от слова «даром».

Народный избранник добавил, что сам себе не купил бы столь дорогой аксессуар.

«Я не способен носить однокомнатную квартиру у себя на руке, - заверил он. - Я не гонюсь за роскошью. В заключение хочу сказать, что часы за 26,5 тыс. долларов и часы за 265 сомов показывают одно и то же время. Давайте сосредоточимся на другом – время бесценно! Нужно хорошенько подумать, на что мы его потратим».

Источник: vesti.kg