Алтынай Омурбекова намерена баллотироваться в БГК

Партия «Республика» выдвинула кандидатов на выборы в Бишкекский городской кенеш
Накануне политическая партия «Республика» провела городскую конференцию и выдвинула своих кандидатов в Бишкекский городской кенеш.
После обсуждения результатов работы политорганизации делегаты приняли решение участвовать в выборах в горкенеш, утвердить предвыборную программу и партийный список, состоящий как из опытных госуправленцев, так и профессиональной молодежи.
Экс-вице-премьер-министр и член партии Алтынай Омурбекова поблагодарила всех горожан за искреннюю и постоянную поддержку «Республики».
«В столице серьезный кризис. Абсолютно нельзя игнорировать загрязнение воздуха, опасные тротуары, которые не ремонтируются и не освещаются, нехватку качественного общественного транспорта, загруженность дорог, очереди и нехватку мест в школах и детских садах. Жилмассивы не интегрированы в городское пространство, не решены вопросы участков, дорог, освещения, воды, канализации», – сказала она.
На конференции подчеркнули, что в столице должна быть зелень вместо смога.
«Изменим подход к озеленению города! Вместо части сезонных цветов будут реальные деревья, которые дают кислород. Урбан-аудит выявит пути для реставрации «розы ветров», чтобы город дышал», – отметила Омурбекова.
После выступлений делегаты перешли к списку кандидатов от партии на выборах в Бишкекский городской кенеш, который поставлен на обсуждение и голосование.
Среди кандидатов значатся экс-вице-премьер и экс-вице-мэр Алтынай Омурбекова, доктор юридических наук Аяз Баетов, общественный деятель Гульнара Молдобекова, глава юридической компании и экс-аким Свердловского района Самарбек Болотбеков.
Источник: vesti.kg
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