В ГКНБ недоумевают, почему Верховный суд отменил обвинительные приговоры Нариману Тюлееву

Госкомитет нацбезопасности назвал эти судебные решения неоднозначными
В период с 2012 по 2016 годы судебными инстанциями в отношении экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева и других лиц был вынесен обвинительный приговор по фактам коррупции при приобретении автобусов и мусороуборочной автотехники, при этом со стороны последнего был возмещен ущерб государству в сумме более 1,6 млн. долларов.
Однако, в начале февраля текущего года Верховным судом все обвинительные приговоры в отношении Тюлеева были отменены, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд.
ГКНБ считает необходимым обратить внимание общественности на неоднозначное решение судебных органов в отношении Тюлеева по факту коррупции в его бытность мэром Бишкека.
ГКНБ отмечает необходимость соблюдения принципа неотвратимости наказания по делам данной категории, где государству причиняется ущерб в особо крупном размере, а работа Госкомитета в данном направлении будет продолжаться на постоянной основе.
Пресс-центр ГКНБ
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