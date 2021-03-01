Кандидатуру Садыра Жапарова предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию

С такой инициативой выступил полковник милиции

Президента Садыра Жапарова предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступил полковник милиции Номанжан Аркабаев. Об этом сообщают отечественные СМИ.

«Почему бы нам, прогрессивным силам кыргызского общества, не выдвинуть Садыра Жапарова на Нобелевскую премию? - цитируют Аркабаева журналисты. - Несомненно, он заслуживает этого за старания по защите прав человека и обеспечению законности. Давайте, соотечественники, поддержим эту инициативу и постараемся претворить ее в жизнь».

Источник: vesti.kg