Глава МИД Узбекистана прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом

В Кыргызстан 27 февраля с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.
Как ранее сообщали в МИД РУз, запланировано обсуждение ключевых аспектов узбекско-кыргызских отношений, перспектив расширения и углубления двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, пограничной, торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Источник: kg.akipress.org
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