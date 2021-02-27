Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Вчера, 26, февраля, состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Садыр Жапарова с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей в рамках стратегического партнерства.
В ходе беседы Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.
Садыр Жапаров выразил благодарность турецкой стороне за помощь, оказанную народу Кыргызстана в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году.
Реджеп Тайип Эрдоган еще раз поздравил Садыра Жапарова с официальным вступлением в должность президента Кыргызской Республики, а также пригласил его посетить Турцию с визитом.
В свою очередь Садыр Жапаров также пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Кыргызстан.
Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами.
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