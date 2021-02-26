Посол США набивается в заместители к Ташиеву

"Мы готовы работать с правоохранительными органами Кыргызстана по выявлению похищенных активов и, в случае подтверждения, их возврату кыргызскому народу", - говорится в сообщении.

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу очень активно "помогает" нашей стране бороться с коррупцией и организованной преступностью: он буквально указывает, кого нужно задерживать и комментирует буквально каждый шаг наших пресс-служб. Американский дипломат как-будто набивается в заместители к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Надо признать, что в декабре прошлого года Дональд Лу был немного разочарован тем, что Райымбека Матраимова суд выпустил под домашний арест. Но теперь он, видимо, совершенно доволен. Во всяком случае такой вывод можно сделать из того, как посольство США отреагировало на повторное задержание ГКНБ экс-замглавы таможни, случившееся 18 февраля.

В своем твиттере дипведомство отметило, что Соединенные Штаты "приветствуют" расследование в отношении Матраимова и его арест по обвинению в коррупции и легализации преступных доходов.

"Мы готовы работать с правоохранительными органами Кыргызстана по выявлению похищенных активов и, в случае подтверждения, их возврату кыргызскому народу", - говорится в сообщении.

Чуть позже стало известно, что американское посольство даже объявило о вознаграждении в 1 миллион долларов "за информацию о разоблачении преступной группировки криминального авторитета Камчыбека Кольбаева" - второго кыргызстанца, включенного властями США в их "черный список".

Желание американцев помочь побороть коррупцию в КР у нас понимают и поддерживают. Правда, судя по реакции главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, кыргызстанским чиновникам хочется немного больше конкретики в этом вопросе, нежели просто комментирование происходящего и объявление странных конкурсов в стиле американских вестернов.

Как сообщают отечественные СМИ, несколько дней Ташиев в эфире одного из телеканалов заявил, что "если посол искренне хочет бороться с преступностью, то США следует задержать и выдать экс-депутата Аскарбека Шадиева".

Затем на днях ГКНБ распространил официальный пресс-релиз с сообщением о том, что розыск экс-вице-премьер-министра, скрывающегося на территории США, продолжается и что ведомство обратилось в посольство Соединенных Штатов с просьбой оказать содействие в вопросе его выдачи.

"В отношении Шадиева расследуется уголовное дело по факту преступления, предусмотренного статьей 215 "Легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере" Уголовного кодекса КР. К нему заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем он объявлен в международный розыск по линии Интерпола", - отметили в госкомитете.

Отметим, Шадиев – не первый заочно осужденный кыргызстанец, помощи в экстрадиции которого КР просит у США. И, скажем так, бывший депутат далеко не самая крупная рыба. Когда-то наша республика обращалась к Соединенным Штатам с просьбой помочь вернуть на родину из Великобритании бывшего крон-принца Максима Бакиева.

В ответ органы юстиции США решили закрыть уголовное деле в отношении экс-председателя кыргызского Центрального агентства развития, инноваций и инвестиций и забыть о просьбах официального Бишека. Хотя, напомним, в Кыргызстане суд заочно приговорил сына экс-президента КР к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов.

Источник: vb.kg