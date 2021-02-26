Прямой вопрос омбудсмену Токону Мамытову

В кыргызской политике есть лишь единичные кадры, которые остаются совсем без работы.

Вы бы очнулись от сна и сказали «да» или «нет»! Чье право защищаете, какие продвинутые работы делаете?

В кыргызской политике есть лишь единичные кадры, которые остаются совсем без работы. Какая бы власть ни пришла, чьи бы времена ни были, увидишь их на должностях. При смене власти уходят покорно, а в какой-то день смотришь – давно заняли какую-то руководящую должность, услышав это, поражаешься.

Один из таких «незаменимых» кадров – Токтокучук (Токон) Мамытов. Еще с той акаевской эпохи купается в молочных реках, сливочных берегах. Если они не будут работать, то государство упрется в «тупик», эй! Мы слышали, этот человек в прошлом году был утвержден омбудсменом Кыргызской Республики. С тех пор не видели. Расспросили, оказывается, работает там же. Мы решили через газету задать вопрос. Если прочитает, наверное, даст ответ.

— Токон Болотбекович, прошло довольно много времени, как вы стали омбудсменом. С тех пор не заметно вашего существования. Вы вообще есть? Живы-здоровы? Как говорится «куда ходил, чью руку держал», чье право защитили, какие продвинутые работы делаете? Прежде работали сплошь в силовых органах. Не испытываете затруднений, увязывая с работой омбудсмена? Вы бы иногда выходили из берлоги и подавали голос, не довольствуясь получением зарплаты, сидением в теплом кабинете! Возможно, с вашим приходом все безупречно выстроилось как по линейке, и не осталось граждан, ищущих справедливость? Очевидно, из-за этого вы сидите «нет работы для выполнения, нет птицы для запуска»? Обрадуйте слушающее ухо, очнитесь ото сна, разок выйдите к общественности, сказав «да» или «нет», Токон мырза!

Источник: газета «De факто» №7 от 26.02.2021/стр.5