Садыр Жапаров поздравил Эмира Кувейта с Национальным днем Государства Кувейт

Садыр Жапаров пожелал Наваф Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль Сабаху крепкого здоровья и успехов в его ответственной работе, а народу Кувейта — мира и процветания.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Эмира Государства Кувейт Шейха Наваф Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль Сабаха с Национальным днем Государства Кувейт. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Выражаю искреннюю готовность работать вместе для дальнейшего укрепления отношений между Кыргызской Республикой и Государством Кувейт, основанных на дружбе, взаимной поддержке и доверии на благо обоих народов», — говорится в поздравительном послании.

Садыр Жапаров пожелал Наваф Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль Сабаху крепкого здоровья и успехов в его ответственной работе, а народу Кувейта — мира и процветания.

Источник: Кабар