Россия и Кыргызстан утвердили программу военного партнерства

Сергей Шойгу поздравил своего кыргызского коллегу по случаю назначения его на должность министра обороны Кыргызстана.
Программу развития стратегического партнёрства в военной области на период с 2021 по 2025 годы утвердили министерства обороны и Кыргызстана. Это произошло по результатам переговоров, которые 25 февраля провели в Москве главы данных ведомств - генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Таалайбек Омуралиев.
Сергей Шойгу поздравил своего кыргызского коллегу по случаю назначения его на должность министра обороны Кыргызстана.
"Уверены в том, что ваш опыт позволит реализовать все планы, а изменения будут способствовать укреплению обороноспособности республики. Готовы содействовать совершенствованию её оборонного потенциала", – подчеркнул глава российского военного ведомства.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в сфере обороны и сохранения стабильности в Центральноазиатском регионе. Важным фактором этого, по словам Шойгу, является и взаимодействие РФ и КР в военной области.
"Намерены и дальше его развивать", - заявил министр обороны России.
В свою очередь Таалайбек Омуралиев поблагодарил Сергея Шойгу за встречу и поздравил с прошедшим Днем защитника Отечества.
"Для нас это великий праздник. В Кыргызстане он также является государственным праздником и широко отмечается в стране", - отметил глава оборонного ведомства КР.
Также в ходе переговоров состоялось подписание Протокола по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызстана. А утвержденная Программа развития стратегического партнёрства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 годы, по словам Таалайбека Омуралиева, положительно повлияет и на обороноспособность вооруженных сил КР, и на систему безопасности в Центрально-Азиатском регионе в целом.
"Переговоры прошли в тёплой и дружественной атмосфере и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание стратегического партнёрства по линии оборонных ведомств двух стран", - резюмировали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Источник: vb.kg
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