(Фото) Жапаров и Мишустин обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества 

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 25 февраля, встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Обсуждены приоритетные направления двусторонней повестки, в том числе торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Кыргызстана и России.
Михаил Мишустин отметил искреннюю заинтересованность в выводе двусторонних отношений на новый высокий уровень, наполнении его хорошим содержанием и проектами.
Он подчеркнул, что по линии правительства на данный момент приоритетное внимание уделяется совместной борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, что способствовало стабилизации эпидемиологической ситуации в Кыргызстане.
Михаил Мишустин отметил, что Россия остается одним из ведущих внешнеторговых партнеров Кыргызстана и выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся восстановить прежний уровень торговых отношений, объем которых снизился из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Он также обратил внимание на позитивную деятельность межправительственной комиссии Кыргызстана и России, а также Российско-Кыргызского Фонда развития.
Председатель правительства России выразил готовность к дальнейшему эффективному взаимодействию с Кыргызстаном.
Садыр Жапаров отметил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность о продолжении укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений, сложившихся между Кыргызстаном и Россией.
Садыр Жапаров выразил признательность правительству России за оказанную поддержку в период пандемии в виде предоставления гуманитарной, финансовой и технической помощи.
Он особо подчеркнул, что Кыргызстан и Россию связывают не только общность культуры и истории, но и современные политические и торгово-экономические связи, в связи с чем выразил стремление к раскрытию в полном объеме всего имеющегося потенциала между двумя странами.
По итогам встречи стороны выразили готовность к наращиванию двустороннего взаимодействия, особенно торгово-экономического сотрудничества.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!