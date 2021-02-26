(Фото) Жапаров и Мишустин обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 25 февраля, встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Обсуждены приоритетные направления двусторонней повестки, в том числе торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Кыргызстана и России.

Михаил Мишустин отметил искреннюю заинтересованность в выводе двусторонних отношений на новый высокий уровень, наполнении его хорошим содержанием и проектами.

Он подчеркнул, что по линии правительства на данный момент приоритетное внимание уделяется совместной борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, что способствовало стабилизации эпидемиологической ситуации в Кыргызстане.

Михаил Мишустин отметил, что Россия остается одним из ведущих внешнеторговых партнеров Кыргызстана и выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся восстановить прежний уровень торговых отношений, объем которых снизился из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Он также обратил внимание на позитивную деятельность межправительственной комиссии Кыргызстана и России, а также Российско-Кыргызского Фонда развития.

Председатель правительства России выразил готовность к дальнейшему эффективному взаимодействию с Кыргызстаном.

Садыр Жапаров отметил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность о продолжении укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений, сложившихся между Кыргызстаном и Россией.

Садыр Жапаров выразил признательность правительству России за оказанную поддержку в период пандемии в виде предоставления гуманитарной, финансовой и технической помощи.

Он особо подчеркнул, что Кыргызстан и Россию связывают не только общность культуры и истории, но и современные политические и торгово-экономические связи, в связи с чем выразил стремление к раскрытию в полном объеме всего имеющегося потенциала между двумя странами.

По итогам встречи стороны выразили готовность к наращиванию двустороннего взаимодействия, особенно торгово-экономического сотрудничества.

Источник: Кабар