Турсунбай Бакир уулу: Давайте не будем мешать Садыру Жапарову

По его словам, осталось только дать время новому президенту исполнить обещания, данные народу и провести кардинальные реформы в государстве.
Садыр Жапаров получил поддержку народа на президентских выборах 10 января 2021 года, вчера получил поддержку, как заявил новый президент Кыргызской Республики, главного стратегического партнёра - Российской Федерации в лице её президента Владимира Путина. Об этом сегодня написал на своей странице в Фейсбуке общественный деятель, экс-депутат парламента Турсунбай Бакир уулу.
По его словам, осталось только дать время новому президенту исполнить обещания, данные народу и провести кардинальные реформы в государстве.
"Садыр Жапаров заверил народ, что через шесть месяцев уже будут видны первые результаты его президентской деятельности. Давайте, уважаемые сограждане, если не можем помочь ему в осуществлении предвыборной программы, то хотя бы не будем мешать", - написал Бакир уулу.
На днях он ответил всем, кто считает его "подхалимом, льстецом", что поддерживает Садыра Жапарова со времен его задержания, заключения в тюрьму. В подтверждение своих слов Бакир уулу опубликовал архивное видео, в котором требует освобождения Жапарова.
Источник: vb.kg
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