Бывший премьер просит Садыра Жапарова провести открытый и прозрачный суд

Бывший премьер-министр Сапар Исаков намерен вернуться в Кыргызстан.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Меня обвиняют в том, что я сбежал, мол, если бы не был виновен, то остался бы в стране, - поделился он. - Поэтому я решил сделать заявление. Дело в том, что 9 октября на меня было совершено покушение. Моя жизнь и жизни членов моей семьи были под угрозой. Я был вынужден уехать за границу. Но уверен, что в ближайшее время вернусь в любимый Кыргызстан, чтобы справедливость восторжествовала».
Бывший глава кабмина попросил президента Садыра Жапарова провести открытый и прозрачный суд по его уголовному делу.
«Со стороны прежней власти на меня были политические гонения, меня заключили в тюрьму без доказательств, - посетовал он. - Следствие до сих пор ничего не смогло доказать, у меня ничего не нашли. Это значит, что я чист».
Исаков добавил, что если будет открытый суд, то он докажет свою непричастность к коррупции.
«Тогда за решеткой окажутся настоящие коррупционеры, - уверен он. - Наш мудрый народ все понимает и даст свою оценку происходящему».
Напомним, Сапар Исаков скрылся после освобождения в октябре 2020 года во время очередного штурма дома Алмазбека Атамбаева.
Источник: vesti.kg
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