(Фото) Садыр Жапаров встретился с председателем Госдумы России. Что обсудили

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе роль межпарламентского сотрудничества в углублении отношений Кыргызстана и России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что визит Садыра Жапарова позволит придать импульс двусторонним отношениям, в том числе и между парламентами двух стран.

«Вячеслав Володин особо отметил, что Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами, в связи с чем крайне важно развивать диалог не только на межпарламентских площадках, но и в рамках профильных комитетов двух парламентов. Председатель Госдумы напомнил, что граждане стран, где русский язык изучается и является языком официального общения, получают ряд льгот на территории РФ, эти возможности доступны для граждан Кыргызстана и Беларуси», — указывается в сообщении.

Президент Садыр Жапаров отметил, что кыргызско-российские отношения на протяжении всей современной истории имеют большие перспективы. Он добавил, что ни одна из сторон никогда не подвергала сомнению взаимовыгодное и доверительное союзничество и стратегическое партнерство.

«Глава государства выразил уверенность в том, что межпарламентский диалог двух стран является эффективным и придает дополнительный импульс развитию взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях. Садыр Жапаров отметил важность консолидации усилий парламентов двух стран в борьбе с новыми вызовами и угрозами, в том числе вирусными, а также международным терроризмом и экстремизмом, совместных действиях по обеспечению безопасности», — отметили в пресс-службе президента.

Источник: 24.kg