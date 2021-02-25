Пойдем по пути России?

Утверждать не можем.
Но российский политолог Семен Уралов, рассуждая о форме правления Кыргызстана, отметил, что Садыр Жапаров не ошибется, если выберет президентскую модель по примеру России или Беларуси.
По его словам, построить президентское правление можно только путем копирования существующих моделей. «Нет необходимости сегодня изобретать велосипед. Можно воспринимать как интеграционную модель форму правления России или Беларуси, которые считаются союзными республиками, подогнать под реалии Кыргызстана. Есть согласованная и концептуальная база, нужно только подвести под национальные законы», — говорит политолог.
Источник: газета «Майдан.kg» №7 от 23.02.2021 / стр. 7
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