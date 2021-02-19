Политика вмешательства, или как Запад играет с властью Кыргызстана

Такое поведение зарубежной организации расценили, как новую попытку вмешательства в дела Кыргызстана и его избирательный процесс.

Представительство Национального демократического института международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) написали после предвыборной агитации на президентских выборах главы КР уведомление ЦИК, что прекращают сотрудничество с КТРК в рамках производства телевизионных дебатов.

"Данный шаг вызван нарушениями наших соглашений с КТРК, которые оказали влияние на качество и беспристрастность проводимых телеканалом дебатов. Но NDI выражает надежду на сотрудничество с ЦИК и другими СМИ с целью организации демократических политических дебатов", - говорится в документе.

Такое поведение зарубежной организации расценили, как новую попытку вмешательства в дела Кыргызстана и его избирательный процесс.

Для справки: National Democratic Institute for International Affairs, NDI) - организация, созданная правительством Соединенных Штатов для "продвижения демократии в развивающихся странах". Финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), Госдепом США, Национальным фондом демократии США. Запрещена на территории России за подрывную деятельность.

Действительно, подобный шаг со стороны международной организации в адрес СМИ и ЦИК, как давлением, иначе назвать нельзя. И это лишь один из моментов влияния Запада в республике.

Госдеп в последнее время стал крайне не сдержан в высказывании подобных "рекомендаций" в адрес независимого госоргана и независимой страны, в целом.

Надо отметить, что активизировалась деятельность США в Кыргызстане еще за месяц до президентских выборов.

Тогда представитель Вашингтона – посол Дональд Лу сделал резкое, по дипломатическим меркам, заявление, сравнив события в Кыргызстане с "голливудским фильмом про мафию".

МИД Кыргызстана расценил слова посла как вмешательство во внутренние дела КР.

Возможно, такая "забота" связана с тем, что в середине ноября прошлого года Посольство США в КР опубликовало заявление о предоставлении помощи Кыргызстану в проведении досрочных выборов президента страны и парламентских.

Оговаривалось и то, куда и через кого будет выделена данная помощь.

Однако еще до начала агитационного процесса, Госдеп показал, что будет "мониторить" избирательный процесс в КР, а проще говоря, оказывать на него влияние.

Стоит напомнить, что на осенних выборах в ЖК в сентябре-октябре прошлого года центр мониторинга "Келечекке жол" также заявлял о возможном вмешательстве прозападных сил в избирательный процесс в республике. Причем речь шла ни об одних, а выборах в стране на протяжении нескольких лет.

- Наблюдая за прошедшими до этого момента в КР президентскими и парламентскими выборами, можно уверенно говорить, что другие страны прямо или косвенно пытались влиять или напрямую вмешиваться в наши выборы, - говорилось в обращении "Келечекке жол". – Были случаи, когда не имеющая никакого веса партия получала финансовую поддержку извне, проходила в парламент и оказывала большое влияние на политические процессы в республике. Известны факты, когда прямое или косвенное воздействие на выборы в Кыргызстане оказывалось посредством выделения грантов или других финансовых вливаний различным организациям страны.

В начале декабря Посольство США и вовсе "посоветовало" кандидатам в президенты сосредоточиться на предстоящих выборах, а также на борьбе с экономическим кризисом, последствиями пандемии COVID-19 и организованной преступностью, "и не торопиться с конституционной реформой".

По словам представителей экспертного сообщества Кыргызстана, то, что США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела нашей республики и других государств – доказанный факт.

- Сначала были грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию в Белоруссии, затем и в Кыргызстане. Если США заинтересован в усилении своего влияния в том или ином государстве, то вопрос о независимости страны для них уходит на второй план. К тому же, их двойные стандарты прав человека и постулатов демократии наглядно продемонстрировали себя при взятии Капитолия. Через заявления своего диппредставительства Вашингтон четко обозначил цели и позиции относительно республики, как бы показав, что американцы намерены использовать нашу страну в своих геополитических интересах. Это прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства, т.к. они, по сути, заявили о поддержке тех претендентов на пост президента, на которых они делают ставку в предвыборном процессе, - уверены кыргызские эксперты.

То, что процесс давления и "продавливания" со стороны Госдепа и западных игроков на внутренние политические процессы продолжится, понятно уже сейчас. Камнем преткновения могут стать не только парламентские выборы, но и поправки в Основной закон страны. То, что "Венецианская комиссия готова предоставить для этих нужд техническую поддержку", также ранее неоднократно подчеркивало дипведомство США.

Более того, если администрация ушедшего президента Дональда Трампа была ориентирована на внутриполитические процессы, новый глава Белого дома Джозеф Байден уже обозначил, что будет "работать" на внешнюю политику США.

Наглядно это уже сейчас показывает выделение в конце декабря 2020 года властями Соединенных Штатов 600 млн долларов на "противодействие влиянию России ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". Об этом говорилось в одном из документов пакета законопроектов о финансировании работы правительства США в 2021 финансовом году. В частности, речь идет о выделении средств на работу радиостанций "Голос Америки" и "Свобода/ Свободная Европа", финансируемых из госбюджета США.

По информации СМИ, из бюджета США выделяются средства и на "поддержку программ по развитию демократии в Российской Федерации и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии, в том числе для продвижения свободы в интернете".

Стоит напомнить, что ранее американский активист, член Совета ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Дональд Хэнк рассказывал VB.KG, что в бывших советских республиках Центральной Азии работают несколько неправительственных организаций США. К ним относятся NED, USAID и Open Government Partnership. Последняя щедро финансируется за счет грантов из фондов "Открытые общества" Джорджа Сороса, и, хотя он избегает заявлять о прямых связях с этой НПО, очевидно, что на самом деле это не так. Во-первых, организация может быть легко идентифицирована, как принадлежащая Соросу, из-за слова "открытое". Во-вторых, фонды "Открытое общество" признают, что они предоставляют финансирование OGP. Несмотря на их заявления о том, что они хотят принести демократию в страны третьего мира, они просто волки в овечьей шкуре. Россия осознала опасности, создаваемые этими НПО, и запретила их все несколько лет назад - USAID в 2012 году, Фонд открытого общества Сороса и NED в 2015 году. Конечно, есть и другие неправительственные организации США, которые тайно и косвенно финансируют протестные настроения в таких странах, - отметил тогда Дональд Хэнк.

Региональные координаторы проектов NED по Центральной Азии Спаска Гатзинска и Джозеф Белл появлялись, напомним, в Кыргызстане, в мае 2019 года. Тогда за эти несколько дней поставили рекорд - провели около 40 встреч. Как выяснилось, они встречались с рядом политиков и представителей неправительственного сектора. И на тот момент их интересовала как раз тема предстоящих тогда выборов в ЖК. А в 2020 году активно начала качать прозападная тематика недобросовестности власти, из которой родилась партия "Реформа".

Важно, что Госдеп и западные игроки не просто пытаются прорваться во власть Кыргызстана, а уже там присутствуют. Например, та же партия "Реформа" изначально была прозападным проектов. Касается это и ее лидера Клары Сооронкуловой. Не отстают от них Омурбек Текебаев, которое в 2019 году представители NED называли лучшим политиком, Канатбек Иманалиев и Равшан Жээнбеков. Чего стоил, к слову, прошлый состав партии "Бир Бол", почти полностью состоящий из приверженцев западной идеологии. И это не считая представителей НПО, пытающихся всячески повлиять на происходящие в стране процессы.

Многие из тех, кто сейчас у власти, ранее работали в НКО и НПО, получили образование в США и Евросоюзе, работали в иностранных кампаниях под эгидой США. Так, только в Жогорку Кенеше 18 депутатов лоббируют за скорейшее утверждение закона о сотрудничестве с США. Можно сделать вывод, что проамериканское лобби в Жогорку Кенеше давно сформировано, поэтому депутаты готовы поднять вопрос о возвращении американской военной авиабазы в аэропорт "Манас".

Сидят на донорской "игле" и ряд СМИ Кыргызстана. К слову, именно они после ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном стали муссировать в стране китайскую тематику в негативном ключе, создавая истерию в обществе. Ведь Белый дом только прикрывается "продвижением демократии", однако на деле лишь защищает собственные интересы.

Более того, свою политику западные игроки ведут исключительно при помощи молодежи. Например, практически все последние митинги, включая поправки в Основной закон, делались руками студентов. Причем в основном массе из АУЦА. Понятно, что там идеологию США в молодежи взращивают "по полной" при финансовой поддержке Фонда "Сороса". Не удивительно, что студенты, особо не разбирающиеся в политических тонкостях, но подпитанные "западной свободой" хорошо откликаются на тему узурпации власти и прочей пропаганды их кураторов. А это также показатель активной политики, проводимой в нашей стране.

Кыргызстан является ключевым партнером России, следовательно, попадает в поле зрения Госдепа в его "противодействии влиянию России".

По словам политолога Марса Сариева, Кыргызстан всегда был и остается полем для геополитических игр.

- С одной стороны всегда стоит коллективный Запад. Конечно, есть еще и крупные региональные игроки, как, скажем, Китай, Иран и т.д. Но у них другая стратегия. Осенью в КР произошла революция, и Запад почувствовал некое поражение. Революция разворачивалась изначально, как "цветная", но позже ее вектор сменился. Теперь стоит ожидать второго раунда - парламентских выборов. Коллективный Запад уже сосредоточится на них. Там они намерены способствовать тому, чтобы неправительственный сектор и прозападная часть населения КР занял выгодную для их позицию. Запад всегда проводит многослойную игру, а значит, попытка реванша не заставит себя долго ждать. К тому же, по новым правилам, выборы в ЖК будут проводиться по смешанной системе. И Западу выгодно, чтобы в одномандатные округа прошли "их" представители. Тогда произойдет незаметное вкрапление во власть политиков, концептуально ориентированных на Запад. Это уже тактика "просачивания", а не революционная. В целом же влияние США на ЦА регион в ближайшее время усилится с приходом новой администрации, - подчеркнул VB.KG Марс Сариев.





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