Райымбека Матраимова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ

В течение 48 часов суд определит экс-замглавы Таможенной службы меру пресечения
Экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Матраимова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов — в течение этого времени суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, экс-заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов признан виновным и оштрафован на 260 тысяч сомов в доход государства. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Бишкека.
Бывшему таможеннику, известному как Раим-миллион, отменили прежнюю меру пресечения - подписку о невыезде. Кроме того, снят арест, ранее наложенный на имущество Матраимова: квартиры в Бишкеке и Оше, коттедж в Иссык-Кульской области в ЦО «Четыре сезона», авто. Также сняты аресты на расходную часть всех имеющихся расходных и депозитных счетов, а также банковских ячеек Матраимова, его супруги Уулкан (Аманды) Тургуновой и детей.
Пресс-центр ГКНБ
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