Райымбека Матраимова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ

В течение 48 часов суд определит экс-замглавы Таможенной службы меру пресечения

Экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Матраимова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов — в течение этого времени суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, экс-заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов признан виновным и оштрафован на 260 тысяч сомов в доход государства. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Бывшему таможеннику, известному как Раим-миллион, отменили прежнюю меру пресечения - подписку о невыезде. Кроме того, снят арест, ранее наложенный на имущество Матраимова: квартиры в Бишкеке и Оше, коттедж в Иссык-Кульской области в ЦО «Четыре сезона», авто. Также сняты аресты на расходную часть всех имеющихся расходных и депозитных счетов, а также банковских ячеек Матраимова, его супруги Уулкан (Аманды) Тургуновой и детей.

Пресс-центр ГКНБ

