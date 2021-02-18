Бывшего главу «Финполиции» Бакира Таирова отпустили из СИЗО ГКНБ

Бывшего главу «Финполиции» Бакира Таирова отпустили из СИЗО ГКНБ

Экс-председатель ГСБЭП добился освобождения, поскольку выплатил государству 14 тыс. долларов и пошел на сделку со следствием

Бывшему главе ГСБЭП («Финполиции» - прим. ред.) Бакиру Таирову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда.

Там уточнили, что ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до окончания досудебного производства.

- Такое решение принято, поскольку между прокурором и Таировым заключено соглашение о сотрудничестве, также он имеет постоянное место жительства, личность документально установлена. Кроме этого, он оплатил в бюджет республики денежные средства в размере 14 тыс. долларов, — объяснили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что АКС ГКНБ установила факт незаконного получения денежных средств в особо крупном размере со стороны Таирова у руководителя одного из госорганов.

Экс-главу «Финпола» задержали 10 декабря и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Источник: vesti.kg