Камчыбек Ташиев прибыл в Баткенскую область. Жители пожаловались ему, что не могут добиться ответа от Садыра Жапарова

Председатель ГКНБ сразу направился в село Ак-Сай
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прибыл в Баткенскую область. Возле областной администрации его встретили журналисты и жители дальних сел с просьбой решить вопросы границ. В руках жителей были плакаты.
Люди пожаловались, что отправляли многочисленные письма президенту Садыру Жапарову, но ответа так и не получили.
Ташиев пояснил журналистам, что направится в село Ак-Сай и на все вопросы ответит там. Руководитель спецслужбы сел в машину и направился туда.
Отметим, сегодня Камчыбек Ташиев вернулся из Германии после операции. Сразу из аэропорта глава ГКНБ направился в Баткенскую область, чтобы решить проблемы на границе.
Источник: Вести
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