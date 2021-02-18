Камчыбек Ташиев прибыл в Баткенскую область. Жители пожаловались ему, что не могут добиться ответа от Садыра Жапарова

Председатель ГКНБ сразу направился в село Ак-Сай

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прибыл в Баткенскую область. Возле областной администрации его встретили журналисты и жители дальних сел с просьбой решить вопросы границ. В руках жителей были плакаты.

Люди пожаловались, что отправляли многочисленные письма президенту Садыру Жапарову, но ответа так и не получили.

Ташиев пояснил журналистам, что направится в село Ак-Сай и на все вопросы ответит там. Руководитель спецслужбы сел в машину и направился туда.

Отметим, сегодня Камчыбек Ташиев вернулся из Германии после операции. Сразу из аэропорта глава ГКНБ направился в Баткенскую область, чтобы решить проблемы на границе.

Источник: Вести