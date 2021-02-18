Суваналиев «не побоялся» отправиться в Баткен, оказался смельчаком!

Суваналиев «не побоялся» отправиться в Баткен, оказался смельчаком!

Наверное, одним из правильных кадровых назначений за последнее время можно назвать утверждение на должности полпреда правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева, которого кыргызский народ знает как Комиссара Каттани.



До этого Баткеном три месяца после революции правил Жаныбек Жалалов, близкий кадр Арзыбека Бурканова, которого в народе прозвали серым кардиналом. Но так как у него опыта не было, он не смог наладить ситуацию. Ему нужно было только поддержать позицию народа по пограничному спору, вести на равных переговоры с руководителями соседних таджикских районов. С этой миссией он не справился, но «шеф» не оставил его на улице, перевел на должность заместителя руководителя аппарата правительства КР.



Народ с большой надеждой встретил О. Суваналиева, прибывшего в Баткен. Потому что Суваналиев — решительный, принципиальный, честный человек, умеет вести переговоры с таджикскими коллегами на равных, ставить вопрос ребром!

Сразу после назначения предложил правительству наделить Баткен особым статусом и это хороший знак. Еще будучи депутатом, при Акаеве, Нур уулу Досбол поднимал вопрос предоставления льгот жителям приграничных районов, сказав: «Разве баткенцы — люди второго сорта?» Удастся ли воплотить в жизнь это предложение через 20 лет?

Время покажет. Пожелаем успеха в работе.

Источник: газета "Майдан.kg" №6 от 17.02.2021 / стр. 8