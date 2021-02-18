Члены «Народного парламента» Намерены привлечь к ответственности судей и прокуроров, которые вели их дела
Верховный суд полностью оправдал Толубая Колубаева, Бекболота Талгарбекова и Марата Султанова
Члены «Народного парламента» Толубай Колубаев, Бекболот Талгарбеков и Марат Султанов намерены добиться привлечения к ответственности судей и прокуроров, которые вынесли им приговор по делу о насильственном захвате власти. Об этом Vesti.kg сообщил сын Бекболота Талгарбекова - Арстан.
Поясним, вчера Верховный суд оправдал Колубаева, Талгарбекова и Султанова по всем ранее вынесенным обвинениям.
- Мы прошли первый этап и добились того, что политзаключенных оправдали, - отметил Арстан Талгарбеков. - Теперь мы намерены обратиться к президенту, чтобы была создана комиссии по привлечению к ответственности прокуроров и судей, которые вели это дело.
Напомним, что лидер оппозиционного движения Бекболот Талгарбеков был приговорен к 14 годам лишения свободы по статьям «Попытка насильственного свержения власти» (позже признали невиновным), а также «Разжигание межнациональной розни» УК КР. Толубая Колубаева осудили на такой же срок, а Марат Султанов должен был провести в заключении 10 лет. В 2019 году всех троих освободили условно-досрочно.
Источник: vesti.kg
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