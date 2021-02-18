Лишение Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. Сколько уже собрано подписей?

Активист Чынгыз Капаров заявил, что около 300 человек в день оставляют свои подписи

Группа кыргызстанцев 5 февраля 2021 года начала сбор подписей для лишения Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента.

По словам активиста Чынгыза Капарова, уже собрано 15 тысяч подписей. В день приходят около 300 человек.

- На данный момент собрано 15 тысяч подписей, - сказал он в разговоре с Vesti.kg. - В день к нам приходят около 300 человек. Наша цель - собрать 300 тысяч подписей.

Напомним, 3 февраля адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев внес ходатайство в следственную службу МВД о том, чтобы правоохранители инициировали процедуру лишения Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента.

На следующий день начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова, инициатором которого выступил активист Чынгыз Капаров.

Источник: Вести