Кубанычбек Жумалиев рассказал, кому он должен миллионы долларов

Кубанычбек Жумалиев рассказал, кому он должен миллионы долларов

Депутат ЖК настаивает, что все обвинения в его адрес — ложные и безосновательные

Депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев обратился с открытым письмом к генпрокурору Курманкулу Зулушеву и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Парламентарий развернуто объяснил, почему предъявленные ему обвинения необоснованны, и привел ряд доказательств своей невиновности.

Ниже приводим полный текст его обращения.

(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим.ред.)

«Как Вы знаете, 4 февраля по уведомлению Генерального прокурора Зулушева Курманкула Токторалыевича Первомайский суд Бишкека принял постановление о моем аресте до 4 апреля с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Главным основанием для моего задержания и ареста стало то, что якобы я в 2016 году коррупционным путем добился получения лицензии для ОсОО «Международный Медицинский университету» (ММУ). При этом следствие, как вы можете убедиться, не предоставило никаких существенных доказательств моей вины и наличия коррупционной составляющей.

При этом хочу отметить, я являюсь действующим депутатом Жогорку Кенеша. И такой ход процессуальных мер в отношении меня стал одним из нарушений со стороны следственной группы.

Что касается непосредственно предъявленных мне обвинений в незаконном получении лицензии для Международного Медицинского Университета, хочу сразу заверить, что все эти обвинения ложные, и при тщательном изучении фактов это будет очевидно.

Поясню. В 2016 году была получена лицензия на 120 студентов на 6 лет, но на обучение 20 студентов. В 2016 году студенты на обучение не принимались, то есть эта лицензия не была использована.

Все эти сведения отражены в официальных документах лицензионного отдела МОиН и документах самого вуза.

Когда мне были предъявлены эти ложные обвинения, я узнал, что якобы при первой подаче документов Лицензионным советом Министерства образования и науки в получении лицензии было отказано.

Собственно говоря, и обвинение строится на том, что именно тогда я якобы оказал давление и добился получения лицензии.

Но, первый ректор ММУ Индира Жапаровна Ибраева, которая и занималась подачей документов для получения лицензии, мне об этом не говорила.

Более того, насколько мне известно, официально эти сведения не подтверждаются. И такое заключение не зарегистрировано в самом ведомстве, что ставит под сомнение историю с «невыдачей» лицензии и наличием каких-либо проблем с получением разрешения.

Могу предполагать, что это ложное обвинение сделано со злым умыслом лицами, которые уже неоднократно озвучивали призывы присвоить Международный медицинский университет.

Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич!

Будучи государственным деятелем, политиком умеренных взглядов, посвятив всю свою жизнь развитию науки и образования, промышленности Кыргызской Республики, в прошлом году я по непонятным мне причинам стал объектом нападок со стороны движения «Чон Казат». Под лозунгом «грабь богатых» против меня была начата кампания, которая в конечном итоге привела к тотальной проверке всей моей деятельности.

Во время досудебного производства, проводимого следственной группой ГСБЭП КР (Финансовой полицией), было произведено детальное изучение как купли-продажи недвижимости, переводов денежных средств за рубеж и обратно, так и финансовой и хозяйственной деятельности 61 компании, принадлежавших мне и моим близким родственникам.

В ходе этого досудебного производства была доказана безосновательность и рассыпались все обвинения в мой адрес. Выявленные недочеты были незначительными и быстро устранены. Более того, касались они в основном компаний, которые уже давно не имели ко мне никакого отношения.

На сегодняшний день из 61 компании 46 закрыты. Я и мои близкие родственники вышли из состава учредителей. Эти данные можно легко проверить по базе Министерства юстиции КР.

Результаты этих проверок отразились в решении судебной инстанции. И сейчас обвинение, выдвинутое против меня, такое же безосновательное и ложное.

Считаю крайне важным, чтобы лица, предоставляющие неверную, лживую информацию, создающие угрозу верховенству закона в Кыргызстане, были уличены и понесли заслуженное наказание.

Уважаемые Курманбек Токторалыевич, Камчыбек Кыдыршаевич!

Моя единственная просьба, чтобы нынешнее досудебное производство проводилось объективно, без перетягивания каната, как в случае с несправедливыми обвинениями и в ваш адрес, и в адрес Президента Кыргызстана Садыра Нуркожоевича.

С учетом ложности обвинений, выдвинутых в мой адрес, я еще раз прошу, призываю остановить происходящие беззаконие, которое дискредитирует заявленную Президентом Садыром Жапаровым борьбу с беззаконием и несправедливостью, и вернуться в рамки правового поля!

Важно!

Также хочу предоставить следующую информацию, которая отражает легальное происхождение всех оборотных средств компаний, аффилированных со мной и моими родственниками.

Во-первых: Из анализа кредитов от банков, займов от частных лиц и компаний, взятых мною и моими близкими и дальними родственниками, аффилированными мне компаниями, любому человеку видно и понятно, что весь мой бизнес построен на кредитах и займах. Сегодня нам, мне и моим родственникам, нужно возвращать 12.400.000 долларов США кредита банкам и 4,9 млн. долларов США займа частным лицам и компаниям, то есть нужно возвращать 16.940.000 долларов США.

Во-вторых: Возврат такой суммы долга возможен только в том случае, если будет построен цементный завод вблизи города Таш-Кумыр. Завод должен был быть запущен к 1 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса запуск был отложен. Для запуска и сдачи в эксплуатацию завода нужно еще порядка 16-18 млн. долларов США. Есть согласие инвестора о готовности вложить такую сумму в завод. Однако инвестор придет только при условии, если я буду партнером. Если завод будет введён в эксплуатацию, то будут работать более 3500 рабочих и инженерно-технических работников. Кроме того, при производстве 800.000 тонн тампонажного и портландцемента в бюджет будет поступать больше 1 млрд. сом (12 млн. долларов США) в год. На достижение такой эффективности завода и была направлена моя работа и ряд мер по проведению геолого-разведочных работ по цементному сырью в Ноокенском и Аксыйском районах Жалал-Абадской области, вблизи города Таш-Кумыр.

В – третьих: я готов доказать законность происхождения каждого объекта, принадлежавшего или принадлежащего мне и моим близким родственникам, указать, на какие средства были куплены эти жилые и нежилые коммерческие недвижимые объекты, и из них какие объекты когда и за сколько проданы. Бизнес с недвижимостью был одним из основных видов моей деятельности с 2006 по 2015 годы, когда я не занимал никаких государственных должностей. Вышеуказанные сведения полностью имеются в материалах досудебного производства Финансовой полиции.

Справочно:

С 1993 по 2005 годы я работал на государственных должностях. В 2005 году после моего ухода с государственной должности, я имел в собственности только 1 квартиру в Бишкеке и 2 земельных участка в Аламединском районе Чуйской области.

С 2006 по 2015 годы я активно занимался бизнесом, научной работой. Для обеспечения бизнеса, я брал кредиты в банках, займы от физических лиц дальних родственников. Для получения кредитов я закладывал имущество дальних родственников.

Ниже привожу годы получения, цели и назначения кредитов и займов, полученных дальними родственниками, аффилированными мне компаниями.

2007 год

1. Кредит. Получила Каратаева Энера, дальняя родственница. Кредит был получен от Токмокского филиала ОАО «Оптима банк» в размере 250.000 долларов США. Цель и назначение кредита : Приобретение жилого и нежилого помещения.

2. Кредит. ЧП «Жаманаев». Получил от ОАО «Оптима банк» 1,5 миллионов долларов США. Назначение кредита: приобретение жилых и нежилых помещений, проведение геолого-разведочных работ и цементного сырья в Ноокенском и Аксыйских районах Жалал-Абадской области КР.

3. Кредит. Жумалиев К.М. получил кредит от ОАО «Финанскредитбанк» в размере 700.000 долларов США. Цель и назначение кредита: Приобретение жилых и нежилых помещений. Проведение геолого-разведочных работ в Ноокенском и Аксыйских районах Жалал-Абадской области КР.

2010 год

4. Кредит. ОсОО «Гоин». Кредит от ОАО РСК банк. Сумма 1 млн.долларов США (4,900,000 сом). Цель и назначение: ремонт торгового центра Гоин после пожара.

5. Кредит. Жумалиев К. Получил кредит от ОАО «Оптима банк». Сумма кредита 250,000 долларов США. Цель – приобретение недвижимости.

2013 год

6. Займ. Жумалиев К. получил от компании «Аэнаи». Сумма займа 1,9 млн. долларов США. Цель и назначение – оплата за кредит ГОИН, проведение геолого-разведочных работ в Ноокенском и Аксыйских районах Жалал-Абадской области КР.

2016 год

7. Кредит ЧП «Жаманаев». Получил от ОАО «Оптима банк» 4 млн. долларов США на приобретение жилых и нежилых помещений. Ремонт и реконструкция нежилых помещений.

2018 год

8. Займ. Жумалиев К. получил от Пакистанской компании «Эдюкейшн Эдвайзер». Сумма займа - 3 млн. долларов США. Цель и назначение - Строительство цементного завода вблизи г. Таш-Кумыр.

9. Кредит ОсОО «Курманбек». Получил кредит от ОАО «Айыл-банк». Сумма кредита – 4,3 млн. евро (около 5 млн. долларов США). Цель и назначение кредита – приобретение оборудования для цементного завода производительностью 860.000 тонн в год. Оборудование приобретено.

10. Кредит ОсОО «АСтрум Юнайтед корпорейшн». Получено от ОАО «Айыл банк». Сумма кредита 490.000 долларов США. Цель и назначение кредита – приобретение линии по розливу воды, запуск и эксплуатация линии по розливу воды, ремонт помещения, строительство инфраструктуры и помещения для розлива воды.

2020 год

11. ОсОО «Международный Медицинский Университет». Получен кредит от ОАО «Халык банк». Сумма кредита 675.000 долларов США. Цель и назначение – приобретение здания в собственность для осуществления учебного процесса.

12. ОсОО «ММУ». Получил кредит от АКБ «Кыргызстан» 400.000 долларов США. Цель и назначение кредита – Приобретение медицинского оборудования для организации учебного процесса.

13. Кредит ОсОО «ММУ». Получено 275.000 долларов США от ОАО «KICB банк». Цель и назначение кредита – приобретение в собственность учебного здания.

14. Кредит ОсОО «Клиника Авиценна Медикал», учредителем которого является ОсОО «ММУ». Получен кредит от Демирбанк в размере 1.200.000 долларов США. Цель и назначение кредита – приобретение медицинских оборудований для клиники на 600 коек, ремонт здания для клиники.



Анализ и выводы по полученным кредитам и займам.

Вывод 1. Всего за период с 2007 по 2020 годы получены кредиты, займы на сумму 23.640.000 миллионов долларов США.

Вывод 2. Из полученных долговых денежных обязательств, займов от компаний, частных лиц составляет 9,4 млн. долларов США. К настоящему моменту долг перед займодателями составляет 4,9 млн. долларов США. Выплачены займы на сумму - 3,4 млн. долларов США.

Вывод 3. получены кредиты от банков Кыргызстана 14.240.000 долларов США. Выплачены, возвращены кредиты без учета процентов банка на сумму 2.200.000 долларов США. На сегодняшний день кредиты от различных банков составляют 12.400.000 долларов США.

Вывод 4. Если не осуществлять платежи и налоги вовремя, банки заберут все имущество, которое было заложено под залог.



С уважением, Жумалиев К.М.» .



Источник: vesti.kg