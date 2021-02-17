Садыр Жапаров поговорил по видеозвонку с мальчиком, просившим построить школу в его селе

Президент подарил мальчику Коран, ноутбук и денежный подарок

Президент Садыр Жапаров встретится с мальчиком по имени Бекболот из села Балбай, который попросил построить в их селе вместо старой школы новую. Об этом блогер Азирет Осмонов сообщил на своей странице в Instagram.

- Мы с Бекболотом должны были встретиться с Садыром Жапаровым, но пока это не получилось по некоторым причинам, - сказал Осмонов. - Президент должен был принять нас в неофициальном порядке у себя дома, но сейчас он находится в обсервации, поэтому это оказалось невозможным. Глава государства поговорил с Бекболотом по видеосвязи и сказал, что примет его после приезда из России.

Отмечается, что президент также подарил Бекболоту подарки.

- Садыр Жапаров прислал Бекболоту подарки, - заметил Осмонов. - Ноутбук, Коран и деньги. У мальчика хорошее настроение, и сегодня он отправляется домой.

Отметим, ранее мальчик по имени Бекболот из села Балбай записал видеообращение президенту. В нем он просит главу государства построить в их селе вместо старой школы новую двухэтажную.

Напомним, на днях Бекболот писал на своей странице в Instagram, что получил приглашение от Садыра Жапарова.

Глава государства на данный момент находится в обсервации перед рабочим визитом в Россию.

Источник: vesti.kg