Садыр Жапаров поговорил по видеозвонку с мальчиком, просившим построить школу в его селе

Президент подарил мальчику Коран, ноутбук и денежный подарок
Президент Садыр Жапаров встретится с мальчиком по имени Бекболот из села Балбай, который попросил построить в их селе вместо старой школы новую. Об этом блогер Азирет Осмонов сообщил на своей странице в Instagram.
- Мы с Бекболотом должны были встретиться с Садыром Жапаровым, но пока это не получилось по некоторым причинам, - сказал Осмонов. - Президент должен был принять нас в неофициальном порядке у себя дома, но сейчас он находится в обсервации, поэтому это оказалось невозможным. Глава государства поговорил с Бекболотом по видеосвязи и сказал, что примет его после приезда из России.
Отмечается, что президент также подарил Бекболоту подарки.
- Садыр Жапаров прислал Бекболоту подарки, - заметил Осмонов. - Ноутбук, Коран и деньги. У мальчика хорошее настроение, и сегодня он отправляется домой.
Отметим, ранее мальчик по имени Бекболот из села Балбай записал видеообращение президенту. В нем он просит главу государства построить в их селе вместо старой школы новую двухэтажную.
Напомним, на днях Бекболот писал на своей странице в Instagram, что получил приглашение от Садыра Жапарова.
Глава государства на данный момент находится в обсервации перед рабочим визитом в Россию.
Источник: vesti.kg
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