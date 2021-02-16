Марлен Маматалиев: Партия «Ынтымак» не принадлежит Раиму и не будет принадлежать

Парламентарий рассказал о своем политобъединении, которое поборется за места в БГК

Депутат ЖК Марлен Маматалиев опроверг Vesti.kg информацию о том, что намеревается баллотироваться в Бишкекский горкенеш в составе партии «Ынтымак», одним из создателей которой он, собственно, и является. Соответствующая информация появилась в соцсети Instagram.

- Партия «Ынтымак» не принадлежит чиновникам, которых перечисляют в соцсетях, в том числе и Раиму Матраимову, - сказал парламентарий. - Никакого отношения к нему не было, нет и не будет. Эту партию открывают креативные молодые ребята, среди которых есть и я. Политобъединение хочет принять участие в выборах Бишкекского горкенеша. Но я сам не буду принимать участия в выборах, поскольку являюсь депутатом Жогорку Кенеша. Ребята хотят принять участие. Буду поддерживать их.

Напомним, Марлен Маматалиев на прошедших парламентских выборах числился в составе партии «Мекеним Кыргызстан», от которой баллотировался и брат экс-заместителя главы ГТС Раимбека Матраимова, Искендер Матраимов.

Источник: Вести