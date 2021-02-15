Дастан Джумабеков теперь заявил, что у Сооронбая Жээнбекова все же есть недостаток

Дастан Джумабеков теперь заявил, что у Сооронбая Жээнбекова все же есть недостаток

Экс-спикер ЖК предложил автору шутки про «макалё» прийти к нему и поговорить

Бывший спикер парламента Дастан Джумабеков в интервью порталу Super.tv рассказал о недостатке правления экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Отметим, что в предыдущем интервью экс-торага заявил о полном отсутствии минусов в работе тогдашнего главы государства.

«В прошлом интервью говорил, что не вижу недостатков в нем, исходя из его намерений сделать Кыргызстан развитой страной. По возможности мы проделали этот труд. Но жизнь, оказывается, такова. 4-5 октября сменилась власть. Как депутат скажу, что главной целью было продвинуть вперед нашу страну.

Но я и сейчас думаю о нем так же. В делах, безусловно, могут быть недостатки. Самое главное, мы не крали государственное богатство, не покушались на благополучие народа. В наш адрес поступали недовольства со стороны общественности. Наверное, его недостатком будет - игнорирование возмущений, поступавших со стороны граждан в период правления», - сказал Джумабеков.

Депутат ЖК рассказал, о чем жалел в бытность спикером парламента.

«Жалел, что являюсь спикером, когда приходилось ставить подпись под многие политические решения, законы. Порой думал, что если бы не был торага, мне не пришлось бы делать этого. Но раз уж взял на себя такую ответственность, там тебе придется демонстрировать свою политическую точку зрения. Да, порой я неправильно говорил какие-то слова. Если эти слова как-то ранили общественность, приношу извинения. Когда сидишь на трибуне, а перед тобой сидят 119 высокопоставленных чиновников и делают заявления, мозг начинает работать еще быстрее. Я постыдился бы, если бы завладел государственным богатством и использовал его не в том русле», - отметил экс-спикер ЖК.

Дастан Джумабеков также сообщил о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах.

«Более 10 лет нахожусь в политике. Думаю, эта цель будет продолжена. На прошедшем референдуме голосовал за парламентскую форму правления. Я всегда выступал за парламентаризм», - сказал он.

Вместе с тем депутат признался, что не понимает, почему его прозвали «макале».

«Я даже не знаю значения этого слова. Пусть автор этого выражения придет ко мне. Поговорим с ним, он услышит мое мнение. Покажем друг другу, на что способны», — произнес с улыбкой Джумабеков.

Источник: vesti.kg