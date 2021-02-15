Жолдошева: Садыр иним, тебя окружили одни коррупционеры

Садыр иним, тебя окружили одни коррупционеры
Экс-депутат Жылдызкан Жолдошова КР направила к Президенту КР Садыру Жапарову свое обращение. Об этом сообщают отечественные СМИ.
--Садыр иним, с 2010 года мы с тобой вместе в политике. У нас были успехи и тяжелые дни. Во всяком случае, я не никогда не бросала тебя, не предавала, всегда поддерживала как могла, Перед тобой моя совесть чиста.
Сегодня я решила сказать тебе правду. Во-первых, ты должен очистить свое окружение. По правде, коррупционеры, олигархи и просто жадные люди окружили тебя. Их цель - решение собственных вопросов, а не народа.
Во-вторых, к каждому назначению нужно подходить осторожно и внимательно, перед этим собрав досье на этого человека, - сказала Жолдошева.
Источник: www.vb.kg
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