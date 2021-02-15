Бишкекский горсуд: Мухаммедкалый Абылгазиев останется под стражей

Судья оставил ходатайство адвокатов экс-премьера без удовлетворения

Экс-глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев останется под стражей. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Судья отказал в удовлетворении ходатайство адвокатов Абылгазиева. Решение было принято сегодня.

Напомним, в конце января 2021 года в ГКНБ сообщили, что Мухаммедкалый Абылгазиев, будучи премьер-министром, вопреки интересам государства и граждан республики необоснованно и в нарушение национального законодательства подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

В период нахождения на госслужбе он неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы. В целях их легализации приобретал дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества на территории Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также осуществлял финансовые вложения в сферу строительства многоквартирных элитных домов. Для уклонения от уголовной ответственности указанные активы оформлялись на подставных лиц.

Первомайский районный суд Бишкека постановил заключить Абылгазиева под стражу в СИЗО ГКНБ.

Источник: vesti.kg