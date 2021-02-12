Атамбаев поддержал. В партии «Социал-демократов» сменился лидер

Темирлан Султанбеков отметил, что сопартийцы единогласно поддержали его кандидатуру

Темирлан Султанбеков стал лидером партии «Социал-демократы». Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, члены партии единогласно поддержали его кандидатуру.

«Сеидбек Алмазбекович сложил полномочия председателя партии и предложил мою кандидатуру в председатели. Партийцы единогласно поддержали, за что я выражаю большую благодарность. Впереди предстоит большая работа, в которой все политические силы страны должны приложить максимум усилий. Нашей стране пора вернуться на путь созидания. Уверен, «Социал-демократы» с нашей прогрессивной повесткой внесут свою лепту»,- написал Султанбеков.

Между тем предыдущий председатель партии — Сеид Атамбаев — заявил, что на съезде «Социал-демократов» присутствовало около 200 членов партии.

«На съезде мы ознакомились с обращением экс-президента Алмазбека Шаршеновича Атамбаева, где он высказал свою четкую позицию относительно наших дальнейших шагов, активного участия в политических процессах. Он также поддержал мое решение о смене лидерства в партии»,- написан сын бывшего президента.

Источник: vesti.kg