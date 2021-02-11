Камчыбек Ташиев: Я, наоборот, хотел, чтобы Акин Токталиев и Максат ажы Токтомушев остались на своих должностях

Глава ГКНБ, находящийся на лечении за границей, высказался о ситуации в Муфтияте

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев высказался о скандальной ситуации в Муфтияте.

С главой спецслужбы, находящимся на лечении за границей, связался журналист телеканала «Регион» Откурбек Рахманов. Ташиев якобы сказал корреспонденту, что, наоборот, хочет, чтобы бывшие директор Госкомрелигий Акин Токталиев и глава ДУМК Максат ажы Токтомушев, которых сняли с должностей, остались на своих прежних местах.

— Я связался с Камчыбеком Ташиевым, — сказал Vesti.kg Откурбек Рахманов. — Из-за проблем со здоровьем глава ГКНБ не может сейчас пользоваться интернетом и высказывать свое мнение в соцсетях. Поэтому я решил озвучить его позицию народу.

Ниже приводим текст обращения Камчыбека Ташиева, опубликованный на странице Откурбека Рахманова.

«Я никогда не видел человека, который занял должность Акина Токталиева, и никогда с ним не общался. Кажется, Токталиев думает, что это я назначил нового человека на его место. Я, наоборот, хочу, чтобы Токталиев и Токтомушев остались на своих местах. Пусть он не говорит, не зная ничего. Такое отношение ему делают его же люди. Я никак к этому не причастен», — процитировал Ташиева журналист.

Отметим, сегодня теперь уже бывший директор Госкомиссии по делам религий Акин Токталиев во время митинга за освобождение Максатбека ажы Токтомушева сказал, что Муфтият не могут поделить две крупные силы, а козлом отпущения стал глава ДУМК.

— Муфтият не могут поделить две крупные силы, — сказал Токталиев. — С одной стороны помощник президента Арзыбек Бурканов, с другой — люди Ташиева, которые хотят посадить в Муфтият Медербека Карабекова, милиционера десятого отдела.

Напомним, Акина Токталиева сняли с должности директора Госкомиссии по делам религий. Максат Токтомушев же был главой Духовного управления мусульман Кыргызстана.

На данный момент ГКНБ ведет досудебное производство в отношении задержанного накануне главного бухгалтера ДУМК Ж. Б. по факту дачи сотрудникам госкомитета взятки в особо крупном размере.

Как сообщает ГКНБ, по результатам проведенных следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности Максатбека ажы Токтомушева к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения хаджа.

Напомним, сегодня у здания ГКНБ прошел митинг. Собравшиеся требовали освобождения Максатбека Токтомушева хотя бы на домашний арест.

— Задержание муфтия Максатбека ажы Тоткомушева бьет по достоинству Муфтията, — говорили митингующие. — Ему можно было вынести и домашний арест, пока вина его полностью не подтверждена.

Источник: vesti.kg