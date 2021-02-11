В Ташкенте состоится вечер кыргызско-узбекской дружбы
Общество дружбы «Узбекистан-Кыргызстан» при комитете по международным отношениям и дружбе с зарубежными странами при Кабинете Министров РУз 15 февраля т.г. организует круглый стол: «Навоий и Бабур певцы дружбы и любви». Об этом сообщил «Кабар» председатель общества дружбы «Узбекистан-Кыргызстан», член союза писателей Кыргызстан, известный узбекский манасовед, кандидат филологических наук, доцент Зухритдин Исамутдинов.
По его словам, на повестке дня круглого стола обсуждение актуальных проблем дальнейшего развития узбекско-кыргызской дружбы в сфере народной дипломатии. «Особое внимание будет обращено перевода произведений Навои и Бабура на кыргызский язык, а также произведений классиков кыргызской литературы на узбекский язык, а также продолжение этой традиции современными писателями и литераторами Кыргызстана и Узбекистана», - отметил узбекский манасовед.
Ожидается участие в данной мероприятии народного поэта Кыргызстана, главного редактора журнала «Ала-тоо» Маркабая Ааматова и писателя, руководителя кыргызского отделения Международного фонда Бабура, член президиума Союза писателей Кыргызстана Бегижана Ахмедова, представителей узбекского литературного мира, общественности города, национальных культурных центров, зарубежной и местной СМИ.
Источник: Кабар
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