Маматалиев: В Кыргызстане кадров достаточно

В Кыргызстане кадров достаточно.

Есть много образованной, опытной, инициативной молодёжи. Такое мнение выразил в интервью «Марал» директор Государственной кадровой службы Абдырахман Маматалиев.

По его словам, лучшие кадры остались вне государственный, муниципальной службы. Преодолеть такие проблемы поможет указ об отборе кадров президента Садыра Жапарова. Будут реализованы рассмотренные в указе направления. Для этого будет подготовлен ряд законов, изменены прежние постановление, положения.

«В президентском указе по отбору кадров ясно указано, что на государственную и муниципальную службу будут отбирать на основе профессионализма, морально-нравственных качеств. Также запрещается назначать на должности кадры, которые ранее были уволены за определенные недостатки, с запятнанной репутацией и замешанные в коррупционных действиях», — сказал Маматалиев.

Источник: maralfm.kg