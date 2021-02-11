Алмамбет Шыкмаматов стал главой агентства по продвижению и защите инвестиций

Алмамбет Шыкмаматов стал главой агентства по продвижению и защите инвестиций

Соответствующий указ подписал сегодня премьер-министр

Экс-депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов возглавил агентство по продвижению и защите инвестиций. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

Соответствующий указ подписал сегодня премьер-министр Улукбек Марипов.

Напомним, ранее Алмамбет Шыкмаматов был лидером парламентской фракции «Ата Мекен».

Алмамбет Шыкмаматов стал главой агентства по продвижению и защите инвестиций

Соответствующий указ подписал сегодня премьер-министр

Экс-депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов возглавил агентство по продвижению и защите инвестиций. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

Соответствующий указ подписал сегодня премьер-министр Улукбек Марипов.

Напомним, ранее Алмамбет Шыкмаматов был лидером парламентской фракции «Ата Мекен».

Источник: vesti.kg