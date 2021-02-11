Алмамбет Шыкмаматов стал главой агентства по продвижению и защите инвестиций
Соответствующий указ подписал сегодня премьер-министр
Экс-депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов возглавил агентство по продвижению и защите инвестиций. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
Соответствующий указ подписал сегодня премьер-министр Улукбек Марипов.
Напомним, ранее Алмамбет Шыкмаматов был лидером парламентской фракции «Ата Мекен».
Алмамбет Шыкмаматов стал главой агентства по продвижению и защите инвестиций
Соответствующий указ подписал сегодня премьер-министр
Экс-депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов возглавил агентство по продвижению и защите инвестиций. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
Соответствующий указ подписал сегодня премьер-министр Улукбек Марипов.
Напомним, ранее Алмамбет Шыкмаматов был лидером парламентской фракции «Ата Мекен».
Источник: vesti.kg
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