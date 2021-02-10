Первый визит – в Россию

Они обсудили вопрос проведения предстоящей встречи лидеров двух государств на высоком уровне.

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Кыргызстане Николая Удовиченко. Они обсудили вопрос проведения предстоящей встречи лидеров двух государств на высоком уровне. Кроме того, были обсуждены некоторые актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе устранение негативных последствий пандемии.

По словам Руслана Казакбаева, кыргызская сторона уделяет особое внимание рабочей поездке Садыра Жапарова в Россию. Это придаст дополнительный импульс кыргызско-российским отношениям. Он отметил, что кыргызская сторона поднимет на предстоящей встрече вопросы экономики, сельского хозяйства, торговли, надеется на совместную реализацию энергетических проектов.

Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 6