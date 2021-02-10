Алмамбет Шыкмаматов: В случае с Тюлеевым произошел рейд с согласия властей

В случае с Тюлеевым произошел рейд с согласия властей

Экс-депутат высказался о решении Верховного суда отменить приговор по делу бывшего мэра Бишкека

В 2012 году прежним генеральным прокурором Аидой Саляновой было возбуждено уголовное дело против экс-мэра, депутата Жогорку Кенеша Наримана Тюлеева. Он был арестован, несмотря на депутатскую неприкосновенность, с грубыми нарушениями законодательства, давление оказывалось и на его семью.

Бывшего градоначальника обвинили в том, что во время своего первого срока на должности он заключил договор с китайской компанией и закупил 200 автобусов по якобы завышенной цене – по $24 тысячи за каждый, к этой сумме также прибавилась стоимость доставки — $7 тысяч за каждый экземпляр. При этом сторонники и независимые эксперты утверждали, что автобусы были закуплены по цене ниже рыночной.

Тогда же беспрецедентному давлению подверглись сотрудники мэрии, работавшие в бытность Тюлеева мэром. Одного из работников муниципалитета, заявившего о давлении следователей, осудили на 10 лет и взяли под стражу в зале суда.

За все время разбирательств суд дважды выносил приговоры за вымогательства посторонним лицам. Стоит отметить, что некоторые действовали от имени Алмазбека Атамбаева и были приближенными ему лицами.

В итоге дело передали в суд. Основными пунктами обвинения стали:

1. Завышенная стоимость доставки автобусов (уже не цена!).

2. Завышенная стоимость мусоровозов.

В судах и «Тазалык», и Бишкекский автопарк не подтвердили нанесенный ущерб, аудитор Счетной палаты заявил, что его ввели в заблуждение и он написал ошибочный акт. Ни один свидетель не подтвердил виновность обвиняемых.

Несмотря на неправомерность всех мероприятий и неподтвержденные факты коррупции, по итогам всех судов Тюлеева приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, что только подтвердило бытующее мнение о политическом заказе тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Вышестоящие судебные инстанции оставили приговор без изменений. При этом было незаконно конфисковано в том числе имущество родственников Наримана Тюлеева, приобретенное задолго до его работы мэром.

На протяжении почти девяти лет суды Кыргызстана оставляли в силе неправомерное решение, которое вчера наконец-то отменил Верховный суд. Дело бывшего главы столичной мэрии будет вновь пересмотрено.

Своим мнением об этой ситуации поделился экс-министр юстиции, экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов:

- Уголовные дела и приговоры в отношении Наримана Тюлеева были действительно политически мотивированы и сопровождались нарушениями закона. К примеру, в пользу прежней власти были незаконно конфискованы имущество и доходы отца Наримана Тюлеева. Это понимали не только юристы, но и простые люди. Это рейдерство с самого начала было согласовано на самом высоком уровне. Теперь дело Тюлеева нужно рассмотреть по справедливости. Если мы сегодня не восстановим справедливость, не восстановим верховенство закона на примере Наримана Тюлеева, то беззаконие будет продолжаться. Поэтому мы все должны быть заинтересованы в тщательном судебном разбирательстве, торжестве верховенства закона и справедливости по этому делу. На мой взгляд, вчерашнее решение Верховного суда было правильным. Хорошо, если справедливость пусть и поздно, но будет восстановлена.

Источник: vesti.kg