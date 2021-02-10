Садыр Жапаров встретился с Омурбеком Бабановым

Садыр Жапаров встретился с Омурбеком Бабановым

Президент и экс-премьер обсудили вопросы привлечения инвестиций

Садыр Жапаров встретился с бывшим премьер-министром Омурбеком Бабановым. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

- В целях привлечения дополнительных инвестиций в отечественную экономику президент проводит встречу с иностранными инвесторами, где обсуждаются вопросы сотрудничества, - сказала она. - Так, сегодня состоялась втсреча Садыра Нургожоевича с экс-премьером Омурбеком Бабановым. Это была неофициальная рабочая встреча, на которой обсуждались вопросы привлечения инвестиций.

Источник: vesti.kg