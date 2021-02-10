Садыр Жапаров встретился с Омурбеком Бабановым
Президент и экс-премьер обсудили вопросы привлечения инвестиций
Садыр Жапаров встретился с бывшим премьер-министром Омурбеком Бабановым. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.
- В целях привлечения дополнительных инвестиций в отечественную экономику президент проводит встречу с иностранными инвесторами, где обсуждаются вопросы сотрудничества, - сказала она. - Так, сегодня состоялась втсреча Садыра Нургожоевича с экс-премьером Омурбеком Бабановым. Это была неофициальная рабочая встреча, на которой обсуждались вопросы привлечения инвестиций.
Источник: vesti.kg
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