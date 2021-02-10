МИД Таджикистана призывает политиков Кыргызстана быть осторожными с заявлениями о спорных участках

МИД Таджикистана призывает политиков Кыргызстана быть осторожными с заявлениями о спорных участках

Министерство иностранных дел Таджикистана, обратив внимание на недавние высказывания отдельных политических деятелей Кыргызстана о якобы имевшей место передачи истока Торт-Кульского водохранилища Таджикистану, отмечает, что процесс делимитации и демаркации линии прохождения таджикско-кыргызской государственной границы не завершен.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, переговоры правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по вопросам границы продолжаются.

«Участок территории, по которой проходит исток, упомянутый депутатом Жогорку Кенеша, до завершения процесса делимитации таджикско–кыргызской государственной границы, в соответствии с нормами международного права, считается неделимитированым. На данный момент никакой речи о передаче одной стороной какого-либо спорного участка другой стороне быть не может.

Министерство призывает политических деятелей соседней страны подходить к заявлениям и высказываниям о таджикско-кыргызской границе с большой осторожностью, так как распространение непроверенных сведений могут способствовать дестабилизации ситуации на приграничных территориях двух братских государств», - говорится в сообщении ведомства.

Источник: centralasia.media