МИД Таджикистана призывает политиков Кыргызстана быть осторожными с заявлениями о спорных участках
Министерство иностранных дел Таджикистана, обратив внимание на недавние высказывания отдельных политических деятелей Кыргызстана о якобы имевшей место передачи истока Торт-Кульского водохранилища Таджикистану, отмечает, что процесс делимитации и демаркации линии прохождения таджикско-кыргызской государственной границы не завершен.
Как сообщает пресс-служба МИД РТ, переговоры правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по вопросам границы продолжаются.
«Участок территории, по которой проходит исток, упомянутый депутатом Жогорку Кенеша, до завершения процесса делимитации таджикско–кыргызской государственной границы, в соответствии с нормами международного права, считается неделимитированым. На данный момент никакой речи о передаче одной стороной какого-либо спорного участка другой стороне быть не может.
Министерство призывает политических деятелей соседней страны подходить к заявлениям и высказываниям о таджикско-кыргызской границе с большой осторожностью, так как распространение непроверенных сведений могут способствовать дестабилизации ситуации на приграничных территориях двух братских государств», - говорится в сообщении ведомства.
Источник: centralasia.media
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