Тюлеев: Дело, сшитое атамбаевскими холуями, развалилось

Дело, сшитое атамбаевскими холуями, развалилось

Верховный суд отменил обвинительные приговоры в отношении бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева, об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

С 2012 года, по словам Тюлеева, он боролся за справедливость, прошёл все суды, находился за решёткой, перенёс много тягот и лишений.

«Я потерял отца и мать, в этом году потерял и брата от COVID-19, его здоровье было подорвано именно за эти годы. Но я всегда говорил, что законным путём добьюсь справедливости», – сказал он.

Тюлеев отметил, что погасил ущерб по решению Верховного суда только лишь для того, чтобы ни в чём не повинные ребята не томились за решёткой вдали от своих семей. А свою вину он никогда не признавал.

«После отбывания срока я не прекращал борьбу, мы подавали в суды, доказывали свою невиновность, и вот наконец-то исторический день настал. Верховный суд на протяжении нескольких месяцев изучал все обстоятельства дела и вынес постановление об отмене обвинительного приговора всех трёх инстанций – Ленинского, городского и Верховного суда и отправил на новое рассмотрение в Ленинский суд», – сообщил он.

Тюлеев выразил благодарность всем подписчикам, кто поддерживал его тёплыми словами, вселял надежду, что он добьётся справедливости и восстановит честь.

«Именно вы вдохновляли меня бороться до конца. Спасибо всем вам! Дело, сшитое атамбаевскими холуями на коленке, развалилось! И в новом рассмотрении, я уверен, мы снова докажем свою невиновность», – написал он.

Источник: https://delo.kg/?p=78706