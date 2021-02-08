Кыргызстанцам снова начали выдавать визы в Южную Корею

Кыргызстанцам снова начали выдавать визы в Южную Корею

Возобновлен процесс выдачи виз Республики Корея для граждан Кыргызской Республики, сообщили в МИД КР.

По их информации, с 8 февраля 2021 года Кыргызская Республика исключена из списка стран, для граждан которых был временно ограничен въезд в Корею.

Таким образом, с 8 февраля 2021 года возобновлен процесс оформления и выдачи долгосрочных (трудовые, студенческие, семейные) корейских виз гражданам Кыргызской Республики.

Отмечается, что положительное решение корейской стороны стало следствием продуктивной работы МИД и посольств двух республик, а также основано на анализе стабильной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Кыргызстане.

Вместе с тем Министерство иностранных дел КР отмечает необходимость тщательной предвыездной проверки граждан на наличие COVID-19, так как решение о снятии ограничительных мер может быть пересмотрено в случае выявления граждан с коронавирусной инфекцией, прибывших из Кыргызской Республики.

Источник: Кабар