Кыргызстанцам снова начали выдавать визы в Южную Корею
Возобновлен процесс выдачи виз Республики Корея для граждан Кыргызской Республики, сообщили в МИД КР.
По их информации, с 8 февраля 2021 года Кыргызская Республика исключена из списка стран, для граждан которых был временно ограничен въезд в Корею.
Таким образом, с 8 февраля 2021 года возобновлен процесс оформления и выдачи долгосрочных (трудовые, студенческие, семейные) корейских виз гражданам Кыргызской Республики.
Отмечается, что положительное решение корейской стороны стало следствием продуктивной работы МИД и посольств двух республик, а также основано на анализе стабильной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Кыргызстане.
Вместе с тем Министерство иностранных дел КР отмечает необходимость тщательной предвыездной проверки граждан на наличие COVID-19, так как решение о снятии ограничительных мер может быть пересмотрено в случае выявления граждан с коронавирусной инфекцией, прибывших из Кыргызской Республики.
Источник: Кабар
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