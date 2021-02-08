Улукбек Марипов: Я как патриот должен был сказать об этой проблеме

Я как патриот должен был сказать об этой проблеме

Премьер-министр сделал заявление насчет Торткульского водохранилища

Премьер-министр Улукбек Марипов дал отчет о результатах заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы, которое состоялось 5 февраля, и сделал заявление насчет Торткульского водохранилища. Видео с его обращением было опубликовано в соцсети Facebook.

- На днях я принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, - говорит в обращении Марипов. - На встрече мы обменивались мнениями с главами государств, которые входят в ЕАЭС. С премьер-министром России были обсуждены вопросы о работе авиарейсов и миграции наших соотечественников в РФ. Также мы говорили про фискализацию налоговой службы, по которой российская сторона оказывала нам помощь.

Как он сообщает, также были обсуждены определенные вопросы с главами других стран.

- Мы обсудили вопросы в сфере энергетики и границ с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, - говорит премьер. - С премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обсуждали вопрос весенних полевых работ и пришли к общему заключению. Арипов при мне дал указание по поставке удобрений в Кыргызстан в большом количестве и по низкой цене. Также он обещал, что при въезде в Узбекистан кыргызстанцы не будут платить за ПЦР-тесты.

Между тем Улукбек Марипов также высказался насчет Торткульского водохранилища.

- В последнее время в СМИ и соцсетях страны распространяется информация о проблеме в Баткене, - отметил он. - Я как претендент на пост премьер-министра и как истинный патриот должен был сказать об этой проблеме. Слова, высказанные мной, хорошо понимают жители села Ак-Сай Баткенской области. Речь шла о канале в Баткене, который находится в 500 метрах от головного водозабора, принадлежит соседней республике, и о реке Ак-Суу. Считаю, что эту проблему мы должны решить в рамках закона. Я говорил об этом, но некоторые силы могут неправильно трактовать мои слова.

Премьер-министр обратился к жителям Баткена.

- Я работал в Баткене, - сказал он. - Баткенцы живут на границе и сами практически стали пограничниками. Выражаю им благодарность. Торткульское водохранилище будет внесено в план как стратегический объект. Обращение мы отправим на имя президента.

Отметим, ранее выступая перед депутатами при обсуждении его кандидатуры на пост премьер-министра, Улукбек Марипов рассказал, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

Торткульское водохранилище - уникальное сооружение. Сегодня оно обеспечивает поливной водой более 11 тысяч гектаров пашни в Баткенском районе. Это также единственный источник пресной воды для жителей шести близлежащих сел и Баткена.

Источник: vesti.kg