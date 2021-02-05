Приговор в отношении сестры Садыра Жапарова отменен

Райкуль Жапарову не будут экстрадировать
Приговор в отношении сестры президента Райкуль Жапарова отменен. Об этом на пресс-конференции сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.
- Ее розыск отменен, - добавил глава надзорного органа. - Экстрадиция уже не нужна.
Позже прокурор Асилбек Акматов добавил, что Верховный суд по результатам рассмотрения отменил решения суда первой инстанции. Дело направили на новое расследование. После чего - направили в ГСБЭП. На данный момент дело находится на стадии расследования.
Вместе с тем генпрокурор пояснил, почему сегодня решил уделить время журналистам.
- Ранее генпрокуроры не давали пресс-конференций, - заметил Зулушев. - Поскольку у нас демократия, мы решили дать вами информацию. Пусть и немного поверхностную. Я это говорю не ради пиара.
Источник: vesti.kg
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