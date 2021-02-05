Курманкул Зулушев: Сооронбай Жээнбеков должен явиться на допрос

Сооронбай Жээнбеков должен явиться на допрос
Генпрокурор отметил, что следствие в отношении председателя Верховного суда ещё не окончено
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков должен явиться на допрос как патриот своей страны. Об этом на пресс-конференции сказал генпрокурор Курманкул Зулушев.
- Если зовут , то должен пойти, - сказал он. - Неважно, кто бы это ни был. Его просят дать показания. На мой взгляд, он должен пойти туда. Что касается председателя Верховного суда Гульбары Калиевой - давайте подождём. Следствие еще не окончено.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!