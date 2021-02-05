Курманкул Зулушев: Сооронбай Жээнбеков должен явиться на допрос

Сооронбай Жээнбеков должен явиться на допрос

Генпрокурор отметил, что следствие в отношении председателя Верховного суда ещё не окончено

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков должен явиться на допрос как патриот своей страны. Об этом на пресс-конференции сказал генпрокурор Курманкул Зулушев.

- Если зовут , то должен пойти, - сказал он. - Неважно, кто бы это ни был. Его просят дать показания. На мой взгляд, он должен пойти туда. Что касается председателя Верховного суда Гульбары Калиевой - давайте подождём. Следствие еще не окончено.

Источник: vesti.kg