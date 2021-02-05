Генпрокурор: Ответы на запросы по Бакиевым и Шадиевым еще не получены

Ответы на запросы по Бакиевым и Шадиевым еще не получены
Курманкул Зулушев снова подчеркнул, что намерен отвечать лишь на государственном языке
На сегодняшней пресс-конференции генпрокурора Курманкула Зулушева журналисты поинтересовались, будут ли направлены запросы в Беларусь и США по выдаче семьи Бакиевых и Шадиевых.
- Что касается экстрадиции Бакиевых и Шадиевых, то дела продолжаются, - ответил глава надзорного органа. - На ранее отправленные вопросы ещё не получили ответы .
При этом Зулушев повторил, что будет отвечать представителям СМИ исключительно на кыргызском языке.
Источник: vesti.kg
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