Генпрокурор: Ответы на запросы по Бакиевым и Шадиевым еще не получены

Ответы на запросы по Бакиевым и Шадиевым еще не получены

Курманкул Зулушев снова подчеркнул, что намерен отвечать лишь на государственном языке

На сегодняшней пресс-конференции генпрокурора Курманкула Зулушева журналисты поинтересовались, будут ли направлены запросы в Беларусь и США по выдаче семьи Бакиевых и Шадиевых.

- Что касается экстрадиции Бакиевых и Шадиевых, то дела продолжаются, - ответил глава надзорного органа. - На ранее отправленные вопросы ещё не получили ответы .

При этом Зулушев повторил, что будет отвечать представителям СМИ исключительно на кыргызском языке.

Источник: vesti.kg